مانشستر سيتي يودع رياض محرز

حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تكريم نجمه السابق وقائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، موجهاً له رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”.

والتي جاء فيها: “تهانينا على هذه المسيرة الدولية الرائعة، رياض.. ونتمنى لك التوفيق في الاعتزال الدولي”.

ولم يكن هذا الوداع مفاجئًا، بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها محرز في تاريخ النادي الإنجليزي، بعدما صنع واحدة من أنجح التجارب التي عاشها لاعب عربي وإفريقي في الملاعب الأوروبية.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي، وخلال خمسة مواسم قضاها تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق، بفضل مساهماته الحاسمة وأدائه المميز في مختلف المسابقات.

وخاض الدولي الجزائري 236 مباراة بقميص “السيتيزنز”، سجل خلالها 78 هدفًا وقدم 59 تمريرة حاسمة، ليساهم في 137 هدفًا.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك محرز في 145 مباراة، أحرز خلالها 43 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة، بينما تألق أوروبيًا في دوري أبطال أوروبا بخوضه 46 مباراة، سجل فيها 16 هدفًا وصنع 14 أخرى، في حين خاض 45 مباراة في مسابقات الكؤوس المحلية، سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

أما على مستوى الألقاب، فقد غادر محرز ملعب الاتحاد وهو يحمل في رصيده 11 لقبًا رسميًا، بواقع أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ودرع الخيرية، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، الذي كان الأول في تاريخ مانشستر سيتي.

وارتبط اسم محرز بعدة لحظات خالدة في تاريخ النادي، أبرزها قيادته الفريق إلى أول نهائي لدوري أبطال أوروبا في تاريخه عام 2021، بعدما سجل ثلاثة أهداف حاسمة في مباراتي نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، كما دخل التاريخ في عام 2023 عندما أصبح أول لاعب يسجل “هاتريك” في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي الجديد، خلال مواجهة شيفيلد يونايتد.

ولم يقتصر تميز محرز على الأرقام والألقاب، بل اشتهر أيضًا بلمسته الفنية الاستثنائية ومهارته الفريدة في ترويض الكرات، حتى اعتبره كثيرون صاحب أحد أفضل أساليب التحكم في الكرة في العالم، وهي ميزة جعلته يحظى بإشادة متكررة من مدربه بيب غوارديولا.

وأنهى النجم الجزائري مشواره مع مانشستر سيتي في صيف 2023 بأفضل صورة ممكنة، بعدما ساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي لخوض تحدٍ جديد.

واليوم، وبعد إسدال الستار على مسيرته الدولية مع المنتخب الجزائري، عاد مانشستر سيتي ليؤكد حجم التقدير الذي يحظى به محرز داخل أسوار النادي، مودعًا أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص السماوي، بعدما ترك إرثًا كرويًا سيظل راسخًا في ذاكرة جماهير النادي والكرة الإنجليزية.