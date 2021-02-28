مانشستر سيتي يُشيد بـ “رياض محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن منح فريقه 6 نقاط ثمينة في آخر جولتين.
ونشر حساب مانشستر سيتي عبر التويتر: “ساحر العرب.. رياض محرز يتوهج”.
وجاء في ذات التغريدة: “أمام أرسنال تمريرة هدف الفوز وأمام وست هام تمريرة هدف الفوز”.
يذكر أن “محرز” يمر بفترة جيدة مع “مانشستر سيتي” ويريد المواصلة على هذا المنوال.
ساحر العرب @Mahrez22 يتوهج😍👏
أمام أرسنال: تمريرة هدف الفوز ✅
أمام وست هام: تمريرة هدف الفوز ✅
🔷 #السيتي pic.twitter.com/fZJYO1eWLE
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 27, 2021
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