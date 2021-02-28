مانشستر سيتي يُشيد بـ “رياض محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن منح فريقه 6 نقاط ثمينة في آخر جولتين.

ونشر حساب مانشستر سيتي عبر التويتر: “ساحر العرب.. رياض محرز يتوهج”.

وجاء في ذات التغريدة: “أمام أرسنال تمريرة هدف الفوز وأمام وست هام تمريرة هدف الفوز”.

يذكر أن “محرز” يمر بفترة جيدة مع “مانشستر سيتي” ويريد المواصلة على هذا المنوال.