مانشستر سيتي يُشيد بـ “رياض محرز”

الرياضة
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مانشستر سيتي يُشيد بـ “رياض محرز”
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن منح فريقه 6 نقاط ثمينة في آخر جولتين.

ونشر حساب مانشستر سيتي عبر التويتر: “ساحر العرب.. رياض محرز يتوهج”.

وجاء في ذات التغريدة: “أمام أرسنال تمريرة هدف الفوز وأمام وست هام تمريرة هدف الفوز”.

يذكر أن “محرز” يمر بفترة جيدة مع “مانشستر سيتي” ويريد المواصلة على هذا المنوال.


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