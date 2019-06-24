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“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” في أول مباريات “الكان”

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” في أول مباريات “الكان”
بقلم أمير بهلول

أشاد حساب “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” في أول مباريات “الخضر” في كأس إفريقيا.

حيث تمكن نجم “السيتي” من تسجيل أول أهدافه في “الكان” في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.

ونشر حساب الفريق الانجليزي عبر “التويتر”: “أغويرو يسجل في أمريكا الجنوبية ومحرز يرد عليه في إفريقيا.. نجومنا يتألقون في كل مكان”.

وفي “تغريدة” أخرى: “رياض محرز يقود منتخب الجزائر للفوز بهدفين دون رد على حساب كينيا في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019”.


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