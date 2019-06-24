“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” في أول مباريات “الكان”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” في أول مباريات “الخضر” في كأس إفريقيا.
حيث تمكن نجم “السيتي” من تسجيل أول أهدافه في “الكان” في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.
ونشر حساب الفريق الانجليزي عبر “التويتر”: “أغويرو يسجل في أمريكا الجنوبية ومحرز يرد عليه في إفريقيا.. نجومنا يتألقون في كل مكان”.
وفي “تغريدة” أخرى: “رياض محرز يقود منتخب الجزائر للفوز بهدفين دون رد على حساب كينيا في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019”.
رياض محرز @Mahrez22 يقود منتخب الجزائر @LesVerts للفوز بهدفين دون رد على حساب كينيا في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.
نجم مانشستر سيتي سجل الهدف الثاني للخضر 👏
🔵 #السيتي pic.twitter.com/vj6MXNC14B
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 23, 2019
أجويرو يسجل في أمريكا الجنوبية ومحرز يرد عليه في إفريقيا 😂
نجومنا يتألقون في كل مكان 💪
🔵 #السيتي
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 23, 2019
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