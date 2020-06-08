مانشستر سيتي يُشيد بـ “محرز” قبل استئناف “البريميرليغ”

الرياضة
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مانشستر سيتي يُشيد بـ “محرز” قبل استئناف “البريميرليغ”
بقلم أمير بهلول

أشاد “مانشستر سيتي”، بنجم الفريق الجزائري “رياض محرز”، الذي يحظى بدعم كبير من طرف إدارة الفريق.

ونشر حساب السيتي عبر “التويتر”: “بخطى ثابتة في طريق العودة”.

يذكر أن “محرز” فاجئ الجميع بلياقته الكبيرة بعد العودة من الحجر الصحي واستئناف التدريبات، كما أنه يريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

في نفس السياق، ستكون الأمكان غالية في تشكيلة “غوارديولا” بعد عودة “ساني” الذي كان غائبا طوال الموسم بسبب إصابة في الركبة.


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