“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” قبل مباراة “زامبيا” !

الرياضة
  • -
  • 0
“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” قبل مباراة “زامبيا” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” قبل دخول غمار تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر التويتر: “يبدأ رياض محرز رحلة الدفاع عن لقب كأس إفريقيا مع منتخب بلاده”.

بالإضافة تم نشر فيديو خاص للنجم الجزائري الذي أكد فيه فخره واعتزازه باللعب مع الخضر وأيضا أكد أن التتويج بكأس إفريقيا هي أفضل لحظة في مشواره.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726240

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com