“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” قبل مباراة “زامبيا” !

أشاد الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” قبل دخول غمار تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر التويتر: “يبدأ رياض محرز رحلة الدفاع عن لقب كأس إفريقيا مع منتخب بلاده”.

بالإضافة تم نشر فيديو خاص للنجم الجزائري الذي أكد فيه فخره واعتزازه باللعب مع الخضر وأيضا أكد أن التتويج بكأس إفريقيا هي أفضل لحظة في مشواره.