“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” !

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن قاد الخضر لتحقيق الأهم أمام “زيمبابوي” سهرة أمس الخميس.
ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “رياض محرز يقود الجزائر للفوز بنتيجة 3-1 على حساب زيمبابوي ضمن تصفيات الكان”.
وجاء أيضا: “نجم مانشستر سيتي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث”.
رياض محرز @Mahrez22 يقود الجزائر 🇩🇿 للفوز بنتيجة (3-1) على حساب زيمبابوي 🇿🇼 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.
نجم مانشستر سيتي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث ✌️👏
🔷 #السيتي pic.twitter.com/a2zZ9ujwSX
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 12, 2020
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