“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” !

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن قاد الخضر لتحقيق الأهم أمام “زيمبابوي” سهرة أمس الخميس.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “رياض محرز يقود الجزائر للفوز بنتيجة 3-1 على حساب زيمبابوي ضمن تصفيات الكان”.

وجاء أيضا: “نجم مانشستر سيتي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث”.