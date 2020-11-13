“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” !

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز” !
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد أن قاد الخضر لتحقيق الأهم أمام “زيمبابوي” سهرة أمس الخميس.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “رياض محرز يقود الجزائر للفوز بنتيجة 3-1 على حساب زيمبابوي ضمن تصفيات الكان”.

وجاء أيضا: “نجم مانشستر سيتي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث”.


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