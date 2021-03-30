“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد قيادته للخضر لتحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا”.

ونشر حساب السيتي عبر “التويتر”: “القائد رياض محرز ، يتوهج بقميص الخضر”.

وجاء أيضا: “محارب الصحراء سجل هدفا وصنع هدفين ليقود الجزائر لتحقيق الفوز 5-0 أمام بوتسوانا”.

هذا وسيكون شهر أفريل حاسما بالنسبة للنجم الجزائري مع فريقه الذي يريد حسم لقب “البريميرليغ” في الأسابيع المقبلة.