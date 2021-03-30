“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد قيادته للخضر لتحقيق فوز كبير أمام “بوتسوانا”.
ونشر حساب السيتي عبر “التويتر”: “القائد رياض محرز ، يتوهج بقميص الخضر”.
وجاء أيضا: “محارب الصحراء سجل هدفا وصنع هدفين ليقود الجزائر لتحقيق الفوز 5-0 أمام بوتسوانا”.
هذا وسيكون شهر أفريل حاسما بالنسبة للنجم الجزائري مع فريقه الذي يريد حسم لقب “البريميرليغ” في الأسابيع المقبلة.
القائد رياض @Mahrez22 محرز يتوهج بقميص الخضر. 🔥
محارب الصحراء سجل هدفا وصنع هدفين ليقود الجزائر 🇩🇿 للفوز 5-0 على بوتسوانا. 👏
🔷 #السيتي pic.twitter.com/kLVISjwoX0
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 29, 2021
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