“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز”

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز”
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يضع بصمته في كل مباريات فريقه في الأسابيع الأخيرة.

ونشر حساب “السيتي” الرسمي عبر التويتر: “عندما تبهر مديرك .. رياض محرز”.

وجاء أيضا: “محارب الصحراء رفقة دي بروين يرسمان لوحة فنية رائعة”.

في حين جاء كذلك: “محرب الصحراء صنع آخر أهداف مانشستر سيتي لعام 2019”.


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