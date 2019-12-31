“مانشستر سيتي” يُشيد بـ “محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يضع بصمته في كل مباريات فريقه في الأسابيع الأخيرة.
ونشر حساب “السيتي” الرسمي عبر التويتر: “عندما تبهر مديرك .. رياض محرز”.
وجاء أيضا: “محارب الصحراء رفقة دي بروين يرسمان لوحة فنية رائعة”.
في حين جاء كذلك: “محرب الصحراء صنع آخر أهداف مانشستر سيتي لعام 2019”.
محارب الصحراء صنع آخر أهداف مانشستر سيتي في عام 2019 💙
🔵 #السيتي pic.twitter.com/t98DIIUUKe
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 30, 2019
دي بروين ⏪ رياض محرز ⏪ دي بروين 🔥
محارب الصحراء والذهبي يرسمان لوحة فنية 🖌🎨
🔵 #السيتيpic.twitter.com/bM4UJ1ddvZ
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 30, 2019
عندما تُبهر مديرك 🥰
رياض @Mahrez22 👋
🔵 #السيتي pic.twitter.com/lde4zqIRcO
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 30, 2019
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