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“مانشستر سيتي” يُصدر بيانا رسميا بخصوص “محرز”!!

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يُصدر بيانا رسميا بخصوص “محرز”!!
بقلم إسماعيل عشاش

أصدر “مانشستر سيتي” بيانا رسميا، يُوضح فيه وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام “بايرن ميونيخ”.

وأوضح “السكاي بلوز” بأن الفحوصات التي خضع لها الجناح الطائر، أظهرت بأنه لايعاني من أي شيء خطير يستحق القلق عليه.

وأشار الموقع بأن الطاقم الطبي إتخذ الإحترازات اللازمة، للسماح لليساري من التعافي ، بإجباره على المشيء بالعكازات وإرتداء واق للساق.

وأكد في الأخير، بأنه وفي حالة ماسارت الأمور بصفة عادية، سيستأنف التدريبات هذا الأسبوع، وسيكون قادرا على اللحاق بمواجهة “تشيلسي”.


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