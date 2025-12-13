مانشستر سيتي يُعلن مشاركة آيت نوري في الـ”كان”

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي، على لسان المدرب المساعد كولو توري، رسميا مشاركة لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، في كأس أمم إفريقيا رفقة “الخضر”.

ومن المرتقب أن يعلن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم السبت. بداية من الساعة 15:00. عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في الـ “كان” المقررة ما بين الـ 21 ديسمبر الجاري والـ 18 جانفي 2026.

وفي تصريح نشره الحساب الرسمي لـ”المان سيتي” عبر منصة “إكس” علق الدولي الايفواري السابق كولو توري، عن مشاركة آيت نوري والمصري عمر مرموش. المرتقبة في كأس إفريقيا.

وقال: “سيغادران إذا لم أخطئ بعد مواجهة كريستال بالاس نهاية الأسبوع (المباراة مقررة غدا الأحد).

قبل أن يستدرك مساعد الاسباني بيب غوارديولا: “سنفتقدهما كثيرا، ولكننا أقوياء بما يكفي للتعامل مع غيابهما”.