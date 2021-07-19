مانشستر سيتي يُكافئ محرز بعقد جديد !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن نادي “مانشستر سيتي” يجهز عرضا للنجم الجزائري “رياض محرز” من أجل تجديد عقده في صفوفه الفريق السماوي وهو الذي ينتهي عقده في جوان 2023.

وأكدت ذات المصادر، أن “بيب غوارديولا” أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق من أجل تجديد عقد “محرز” بعد الأداء الكبير الذي يقدمه وايضا بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه لن يجد أحسن من مانشستر سيتي حاليا.

النجم الجزائري حقق 7 ألقاب مع مانشستر سيتي وسجل 48 هدف بالإضافة إلى 38 تمريرة حاسمة في 3 سنوات قضاها مع الفريق.