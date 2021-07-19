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الرياضة

مانشستر سيتي يُكافئ محرز بعقد جديد !

بقلم أمير بهلول
مانشستر سيتي يُكافئ محرز بعقد جديد !
محرز يتجه للبقاء في مانشستر سيتي لسنوات عديدة
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كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن نادي “مانشستر سيتي” يجهز عرضا للنجم الجزائري “رياض محرز” من أجل تجديد عقده في صفوفه الفريق السماوي وهو الذي ينتهي عقده في جوان 2023.

وأكدت ذات المصادر، أن “بيب غوارديولا” أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق من أجل تجديد عقد “محرز” بعد الأداء الكبير الذي يقدمه وايضا بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه لن يجد أحسن من مانشستر سيتي حاليا.

النجم الجزائري حقق 7 ألقاب مع مانشستر سيتي وسجل 48 هدف بالإضافة إلى 38 تمريرة حاسمة في 3 سنوات قضاها مع الفريق.

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