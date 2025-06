مانشستر سيتي يُكثف مجهوداته لضم آيت نوري

تُواصل إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساعيها لحسم صفقة الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون، ريان آيت نوري.

وكان الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو. قد أكد مؤخرا أن مدافع “الخضر” منح موافقته المبدئية للانتقال إلى “السيتيزن”.

قبل أن يعود رومانو، في تغريدة جديدة على حسابه عبر منصة “إكس”. ليؤكد أن مسؤولي المان سيتي في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات مع نظرائهم من “الوولفز” لضم آيت نوري.

يشار إلى أن الدولي الجزائري مرتبط مع وولفرهامبتون بعقد ينتهي صيف 2026، وقد رفض سابقا كل مقترحات التجديد، وهو ما قد يدفع بناديه لقبول بيعه صيفا والاستفادة من صفقته ماليا. عوض الاحتفاظ به لموسم إضافي وخسارته حينها مجانا.

🚨🔵 Manchester City are advancing on Rayan Aït-Nouri deal after initial talks taking place with Wolves.

Next steps to follow in the upcoming days after player’s green light reported over the weekend. pic.twitter.com/YA7siH8F1r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025