“مانشستر سيتي” يُهنئ الخضر بعد وصولهم للمربع الذهبي

هنّأ نادي “مانشستر سيتي” المنتخب الجزائري بعد تأهله للدور النصف النهائي من كأس أمم إفريقيا بعد فوزه بركلات الترجيح أمام “كوت ديفوار”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “الجزائر إلى الدور النصف النهائي بعد فوزهم بركلات الترجيح في ملعب السويس”.

وجاء في ذات التغريدة: “مبروك يا رياض.. إلى النصف النهائي”.