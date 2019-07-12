“مانشستر سيتي” يُهنئ الخضر بعد وصولهم للمربع الذهبي

هنّأ نادي “مانشستر سيتي” المنتخب الجزائري بعد تأهله للدور النصف النهائي من كأس أمم إفريقيا بعد فوزه بركلات الترجيح أمام “كوت ديفوار”.
ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “الجزائر إلى الدور النصف النهائي بعد فوزهم بركلات الترجيح في ملعب السويس”.
وجاء في ذات التغريدة: “مبروك يا رياض.. إلى النصف النهائي”.
الجزائر @LesVerts 🇩🇿 إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في استاد السويس…
محرز @Mahrez22 شارك لمدة ٨٦ دقيقة.. مبرووووك يا رياض ✌️
🔵 #السيتي pic.twitter.com/rqBHArZG1O
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 11, 2019
التعليقات (0)