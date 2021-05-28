مانشستر سيتي يُوجه رسالة خاصة لمحرز قبل نهائي التشامبيانزليغ

الرياضة
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مانشستر سيتي يُوجه رسالة خاصة لمحرز قبل نهائي التشامبيانزليغ صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة  خاصة لنجمه الدولي الجزائري رياض محرز قبل نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا المُقرر غدا السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر بملعب “الدراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

حساب السيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر سهرة اليوم الجمعة فيديو لجميع التمريرات الحاسمة التي قدمها قائد المنتخب الوطني الجزائري هذا الموسم مع السيتي  في كل المُنافسات وأرفقها بعبارة:”التوصيل الممتاز..  نتمنى مشاهدة بعض من هذه اللمسات الرائعة بالغد ضد تشلسي”.

وسيكون أشبال التقني الكاتلوني “بيب غوارديولا” أمام فرصة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق كأس رابطة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي خاصة وأن السيتي سيخوض نهائي أعرق المُسابقات لأول مرة أيضا، هذا كما سيكون رياض محرز ثاني جزائري يلعب نهائي الأبطال بعد رابح ماجر سنة 1987.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1001961

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