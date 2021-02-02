“مانشستر سيتي” يُوجّه رسالة لـ “محرز”

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يُوجّه رسالة لـ “محرز”
بقلم أمير بهلول

وجّه نادي “مانشستر سيتي” رسالة خاصة للنجم الجزائري “رياض محرز” قبل مواجهة “بيرنلي” غدا الأربعاء.

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “في آخر مواجهة لنا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي سجل ساحر العرب هاتريك مذهل”.

وجاء أيضا: “نريد المزيد من أهدافك وسحرك غدا يا رياض”.

يذكر أن النجم الجزائري كان قد غاب عن المباراة الماضية لفريقه، بالرغم من أدائه الكبير قبلها أمام “وست بروميتش”.


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