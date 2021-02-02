“مانشستر سيتي” يُوجّه رسالة لـ “محرز”

وجّه نادي “مانشستر سيتي” رسالة خاصة للنجم الجزائري “رياض محرز” قبل مواجهة “بيرنلي” غدا الأربعاء.
ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “في آخر مواجهة لنا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي سجل ساحر العرب هاتريك مذهل”.
وجاء أيضا: “نريد المزيد من أهدافك وسحرك غدا يا رياض”.
يذكر أن النجم الجزائري كان قد غاب عن المباراة الماضية لفريقه، بالرغم من أدائه الكبير قبلها أمام “وست بروميتش”.
في آخر مواجهة لنا أمام بيرنلي في الدوري الممتاز سجل ساحر العرب هاتريك مذهل ⚽⚽⚽
نريد المزيد من أهدافك وسحرك غدا يا ريااااض 🙌💙
🎩 @Mahrez22
🔷 #السيتي pic.twitter.com/FsC8O3nZJ0
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 2, 2021
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