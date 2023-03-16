مانشستر وجوفنتوس يتأهلان إلى الدور ربع النهائي من اليوروباليغ

تمكن فريق مانشستر يونايتد من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة الدوري الأوروبي بعد الفوز على ريال بيتيس بهدف مقابل صفر.

كما تمكن جوفنتوس من حسم التأهل كذلك حينما فاز على فريبورغ بثنائية مقابل صفر، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر.

كما تبع فريق فينورد الهولندي ركب المتأهلين بعد الفوز أمام شاختار دونيتسك.

وأخير تأهل فريق إشبيلة الاسباني رغم الخسارة أمام مستضيفه فينربخشة، وهو الذي أطاح به في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل صفر.

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