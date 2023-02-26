مانشستر يونايتد يتوّج بلقب كأس الرابطة البريطانية

تمكن فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تين هاغ في الفوز بلقب كأس الرابطة البريطانية على حساب نيوكاستل.

و فاز فريق مانشستر يونايتد في الفوز بثنائية من إمضاء كاسيميرو وراشفولد بملعب “ويمبلي” التاريخي.

كما قاد تين هاغ لاعبيه للفوز بأول ألقابه مع الشياطين الحمر، بعد التحاقه بالعارضة الفنية للفريق قبل سبعة أشهر.

يذكر. ان المباراة عرفت إخراج الحكم الرئيسي 9 بطاقات صفراء كاملة التي تدل على الإثارة الاستثنائية للمباراة.

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