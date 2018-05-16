مانشستر يونايتد يجهز عرضا بـ30 مليون أورو لغولام

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتقديم عرض بقيمة 30 مليون أورو، لإدارة نابولي، قصد ضم فوزي غولام، لصفوفه تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن إدارة الشياطين الحمر، أبدت إستعداداها لدفع 30 مليون أورو، لإقناع نابولي، بالتخلي عن غولام.

ويصر البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، على خدمات مدافع الخضر، قصد تعويض الرحيل المرتقب لمدافعه لوك شو.

ويعمل خورخي مينديز، وكيل أعمل فوزي غولام، على إنجاح هذه الصفقة، رغم الشرط الجزائي الذي وضعه نابولي، في عقد غولام، والمقدر بـ57 مليون أورو.