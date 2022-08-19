مانشستر يونايتد يعلن توصله إلى إتفاق مع كاسيميرو

كشفت إدارة مانشستر يوناتيد عن توصلها إلى إتفاق مع نظيرتها من ريال مدريد لضم الدولي البرازيلي الناشط في الفريق الإسباني كارلوس كاسيميرو.

وقالت إدارة مانشستر عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع البرازيلي لحمل قميص النادي الاعرف في بريطانيا.

و من المنتظر. ان يقدّم لاعب خط الوسط البرازيلي بقميص ناديه الجديد لوسائل الإعلام العالمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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