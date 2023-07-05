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الرياضة

مانشستر يونايتد يعلن ضم ماونت لغاية صيف 2028

بقلم فيصل زيان بوزيان
مانشستر يونايتد يعلن ضم ماونت لغاية صيف 2028
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن ضم متوسط الميدان الدولي الإنجليزي، مايسن ماونت، قادما من نادي تشلسي.

ونشر موقع اليونايتد الرسمي، أن اللاعب ماونت قد وقع على عقد لغاية ميركاتو صيف 2028، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام بريطانية، أن صفقة إنتقال ماونت للشياطين الحمر قُدرت بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ5ملايين كإضافات.

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