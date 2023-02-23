مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من اليوروباليغ

حسم مانشستر يونايتد القمة التي جمعته ببرشلونة بالفوز باثنين في منافسة اليوروباليغ بملعب “أولترافورد”.

وأقصى الشياطين الحمر الفريق الاسباني رسميا من البطولة الأوروبية وسط حضور الأسطورة فيرغسون.

كما سجّل ثنائية الشياطين الحمر كل من فريد وانتوني، و سجّل الهدف الوحيد لبرشلونة المهاجم ليفاندوفسكي عن طريق ركلة جزاء.

إلى جانب ذلك، فاز ايندوفن الهولندي على اشبيلية الاسباني بثنائية مقابل صفر، في حين فاز روما بثنائية نظيفة هو الأخر أمام سالزبورغ.

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