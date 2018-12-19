“مانشستر يونايتد” يكشف رسميا عن خليفة “مورينيو” !!

أعلن نادي “مانشستر يونايتد” وبصفة رسمية عن تعيين اللاعب السابق للنادي “سولشكير” كمدرب مؤقت للشياطين الحمر إلى غاية نهاية الموسم.

ونشر “مان يونايتد” عن أسماء الطاقم الفني الجديد، والذي لا يزال يضم “مايكل كاريك”.

من جهة أخرى، العديد من الأسماء الكبيرة مطروحة على طاولة إدارة “اليونايتد” من أجل التعاقد مع أحدهم في الصائفة المقبلة.

ويعتبر “زيدان” المرشح الأول لقيادة “الشياطين الحمر” في الموسم المقبل، في حين المصادر الإنجليزية وضعت كل من “كونتي”، “بوكيتينيو”، “أرسين فينيغر” و “لوران بلان” كمرشحين لتدريب اليونايتد.