“مانشستر يونايتد” يكشف رسميا عن خليفة “مورينيو” !!

ونشر “مان يونايتد” عن أسماء الطاقم الفني الجديد، والذي لا يزال يضم “مايكل كاريك”.

من جهة أخرى، العديد من الأسماء الكبيرة مطروحة على طاولة إدارة “اليونايتد” من أجل التعاقد مع أحدهم في الصائفة المقبلة.

ويعتبر “زيدان” المرشح الأول لقيادة “الشياطين الحمر” في الموسم المقبل، في حين المصادر الإنجليزية وضعت كل من “كونتي”، “بوكيتينيو”، “أرسين فينيغر” و “لوران بلان” كمرشحين لتدريب اليونايتد.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018