مانشستر يونايتد يُغادر دوري الأبطال أمام أتلتيكو

غادر سهرة اليوم مانشستر يونايتد الانجليزي منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الاسباني.

المواجهة التي جرت بأولترافورد انتهت بفوز الأتلتي بهدف دون رد سجله رينان لودي في الدقيقة 41.

كما بلغ الفريق الاسباني الدور ربع النهائي فيما يُغادر زملاء كريستيانو رونالدو المنافسة من الباب الضيق.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بملعب واند ميترو بوليتانو قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

المباراة الثانية:

أجاكس الهولندي 0-1 بنفيكا البرتغالي “تأهل بنفيكا”.