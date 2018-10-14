“مانشستر يونايتد” يُقدّم عرض ضخم لضم “غولام”

كشف راديو “كيس-كيس نابولي” المقرب من إدارة “البارتينوبي” أن إدارة “مانشستر يونايتد” عرضت مبلغا ضخما لضم الجزائري “فوزي غولام”.

وحسب ما كشفته ذات المصادر، فإن إدارة “اليونايتد” عرضت مبلغ 45 مليون أورو لضم “غولام” مقابل راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين أورو.

غير أن إدارة “نابولي” رفضت هذا العرض، ومن المحتمل أن يعود نادي “الشياطين الحمر” بعرض جديد في بداية الميركاتو الشتوي.

ويفاضل “مورينيو” مدرب “اليونايتد” بين “فوزي غولام” ومدافع “أتليتكو مدريد” “لوكاس هيرنانديز” من أجل الانضمام للشياطين الحمر.