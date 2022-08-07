مانشستر سيتي يفوز أمام ويست هام بحضور محرز و بن رحمة

حسم فريق مانشستر سيتي مباراة الإفتتاح لمنافسة البريمرليغ أمام المستضيف ويست هام بهدفين مقابل صفر بثنائية المهاجم هالاند.

و عرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز إحتياطيا بعد دخوله في الدقيقة 87 من عمر الموقعة. التي شهدت دخول سعيد بن رحمة من جانب ويست هام في بداية الشوط الثاني.

وكاد بن رحمة ان يفتتح باب التسجيل بعد خمس دقائق فقط من دخوله لولا قوة الحارس المنافس.

كما لم يستطيع محرز إسعاد عشاقه بسبب الدقائق المعدودة التي لعبها.

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