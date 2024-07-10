مانشيتر سيتي يستذكر نجمه السابق رياض محرز

استذكرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، نجمها السابق، الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة محرز، خلال توقيه أول عقد له مع الفريق.

وأرفق مسؤولي النادي الإنجليزي هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “في مثل هذا اليوم من عام 2018، تعاقدنا مع ساحر العرب رياض محرز.. ما حدث بعد ذلك كان التاريخ”.

وتأتي هذه الخرجة من إدارة مانشيتر سيتي الإنجليزي، كاعتراف بما قدمه رياض محرز للفريق، ومساهمته الكبيرة في حصدهم عدة ألقاب محلية وأوروبية.