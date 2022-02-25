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الرياضة

مانشيستر سيتي يثني على محرز ويحذّر المنافسين منه

بقلم عزيز طالبي
مانشيستر سيتي يثني على محرز ويحذّر المنافسين منه
رياض محرز
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أشاد مانشيستر سيتي بالأداء الكبير الذي يقدمه الدولي الجزائري رياض محرز في الآونة الأخيرة، آخرها التألق الملفت للانتباه امام توتنهام.
وأبرزت إدارة “السيتيزنس” صورة قائد الخضر في واجهة الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم خلال التدريبات.

وعنونت ” إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظُنن أن الليث يبتسمُ”.
كما حذّرت إدارة السيتي الاندية المنافسة في مسابقة رابطة أبطال أوروبا وأندية البريمرليغ من إمكانيات “الفنّان” في إشارة إلى قوته.

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محرز ضمن قائمة “TOP 5 ” لأجمل أهداف مانشيستر سيتي

محرز ضمن قائمة “TOP 5 ” لأجمل أهداف مانشيستر سيتي

كشف الموقع الرسمي لفريق مانشيستر سيتي عن أفضل أهداف لاعبي السيتيزيس في مرمى إيفرتون. بملعب “جوديسون بارك”.

وتواجد هدف نجم المنتخب الوطني رياض محرز في قائمة “TOP 5 ” لفريقه، بعدما سجّل ضربة حرّة مباشرة في سبتمبر 2019. في مرمى “بلوز” إيفرتون بطريقة جميلة جدا.
كما أبرز الفيديو قائمة الأهداف التي كانت من نصيب الجزائري و دزيكو وألكسندير كولاروف و3 لاعبين أخرين.
يحدث هذا. في ظل قرب تنشيط القمة المنتظرة بين السيتي والمستضيف ايفرتون في قمة الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإنجليزي.

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