مانشيستر سيتي يحقق فوزا جديدا في غياب محرز

واصل الدولي الجزائري رياض محرز غيابه عن مباريات فريقه مانشيستر سيتي في مباريات البريمرليغ أمام ولفرهامبتون.

وجرت المباراة القوية على أرضية ميدان “الإتحاد” ضمن الأسبوع الـ 16.

كما قرّر المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” بيب غوارديولا، عدم اشرك نجم الخضر رغم تألقه مؤخرا في مباراة رابطة الأبطال أمام لايبزيغ الألماني.

إلى جانب ذلك تمكّن السيتيزنس من تحقيق الفوز بالاداء و النتيجة على الذئاب بهدف المهاجم ستيرلينغ عن طريق ضربة جزاء.

ويبدو أن المدرب بيب غوارديولا أصبح يعتمد على لاعبه الجزائري في مباريات رابطة الأبطال، التي يتألق فيها من مباراة لأخرى.