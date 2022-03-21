مانشيني:”كنت خائفا من الجزائر ومحرز يُقدم الكثير مع السيتي”

كشف مُدرب مُنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، أنه كان يخشى تحطيم المنتخب الجزائري لسلسلة اللاهزيمة للأتزوري.

مانشيني قال في حوار مطول مع موقع العين الرياضية:”من الصعب اختيار لاعب عربي بعينه كأفضل اللاعبين، لأنهم كثيرون جدا”.

“لكن أعتقد أن محمد صلاح هو المفضل لي بعد كل ما قدمه، وكذلك رياض محرز نجم مانشستر سيتي”.

كما أضاف:”الجزائر منتخب قوي، وكان لديه رقم قياسي كبير بعدم الخسارة لمباريات كثيرة متتالية”.

“نعم، كنت خائفا.. لقد كانوا قريبين من تحطيم رقم إيطاليا، وهذه قيمة الأرقام القياسية، فقد خُلقت من أجل أن يحطمها واحد للآخر”.

كما ختم:”بصراحة، الجزائر منتخب قوي، وكل المنتخبات العربية لديها حظوظ في الصعود للمونديال، لأنها تملك كل المقومات من أجل الفوز”.