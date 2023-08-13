مانشيني يستقيل من تدريب الأتزوري

قدم المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، اليوم الأحد، استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، بعد مشوار دام خمسة سنوات.

وأعلن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن استقالة مانشيني، من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الإيطالي، دون الكشف عن الأسباب.

وتأتي استقالة مانشيني، في فترة حساسة بالنسبة للمنتخب الإيطالي، الذي يخوض تصفيات كأس أمم أوروبا المقررة في 2024.

يذكر ان روبيرتو مانشيني، قاد المنتخب الإيطالي، للتتويج بكأس أمم أوروبا 2020، فيما فشل في بلوغ مونديال 2022 بقطر.