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الرياضة

مانشيني يعطي موافقته لتدريب منتخب السعودية

بقلم عزيز طالبي
مانشيني يعطي موافقته لتدريب منتخب السعودية
مانشيني
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أعلن المدرب مانشيني استقالته من العارضة الفنية لمنتخب إيطاليا، اليوم الأحد، رغم إنجازاته الكبيرة معه أبرزها التتويج بكاس أمم أوروبا.

كما قال مانشيني في تصريح للإعلام الايطالي، أن استقالته يعتبر قرارا شخصيا، وسيحافظ دائما على الفوز الاستثنائي في كأس أمم أوروبا.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، أن مانشيني قدم استقالته بعدما منح موافقته الرسمية لتولي زمام العارضة الفنية لمنتخب السعودية،

وأفادت أن عقد المدرب الإيطالي المخضرم سيمتد إلى غاية 2027، ليكون خليفة للمدرب الفرنسي رونار.

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