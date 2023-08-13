مانشيني يعطي موافقته لتدريب منتخب السعودية

أعلن المدرب مانشيني استقالته من العارضة الفنية لمنتخب إيطاليا، اليوم الأحد، رغم إنجازاته الكبيرة معه أبرزها التتويج بكاس أمم أوروبا.

كما قال مانشيني في تصريح للإعلام الايطالي، أن استقالته يعتبر قرارا شخصيا، وسيحافظ دائما على الفوز الاستثنائي في كأس أمم أوروبا.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، أن مانشيني قدم استقالته بعدما منح موافقته الرسمية لتولي زمام العارضة الفنية لمنتخب السعودية،

وأفادت أن عقد المدرب الإيطالي المخضرم سيمتد إلى غاية 2027، ليكون خليفة للمدرب الفرنسي رونار.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti