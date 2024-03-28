مانع:”دورة “فيفا” الودية مفيدة لتصحيح الأخطاء قبل المنافسات الرسمية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر الناخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع، عن رضاه على مردود تعداد الخضر المشارك في دورة “فيفا” الودية.
وصرح المدرب مانع، اليوم الخميس، للصفحة الرسمية لـ”الفاف” عبر “فيسبوك”:”تعداد المنتخب الذي شارك في دورة “فيفا” الودية كان غالبيته من اللاعبين المحليين، وتم إنتقاء اللاعبين بعد سلسلة من التربصات التحضيرية”.
وأضاف المدرب مانع:”بخصوص منافسينا في دورة “فيفا” الودية، لقد واجهنا منتخبات منظمة دفاعية وهجومية وتملك مستويات جيدة، أمام كل من منتخبات مصر وتونس وموريتانيا”.
وختم المتحدث:”هذه الدورات الودية مفيدة لتصحيح الأخطاء، قبل المنافسات الرسمية، وسندعم تعداد المنتخب مستقبلا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/F6mft