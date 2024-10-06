مانع :”تلقيت رسائل تضامن كبيرة بعد ذرف الدموع بسبب شتم والدتي”

أبدى مدرب نجم بن عكنون محمد مانع، تأثره للتضامن الكبير التي لقيه من قبل المحبين و المسؤولين عن نادي نصر حسين داي.

وقال محمد مانع خلال استضافته في برنامج “تساؤلات” على قناة النهار “كنت أود آن أتكلم عن كرة القدم و كيفية تطويرها، أذكر أنه يجب أن نلتزم بالأخلاق، سبق لي اللعب أمام النصرية التي تعتبر مدرسة كرة القدم”.

كما أضاف مدرب نجم بن عكنون “الوالدة تعاني كثيرا، وهو ما حز في نفسي، عدد كبير من المسؤولين في النصرية تواصلوا معي و طلبوا السماح، بعدها تأكدت أن الخطوة جاءت من البعض فقط”.

وختم مانع “ربي يهدينا و لست من المدربين الذين يتكلمون كثيرا، البعض يطالبني من الابتعاد عن كرة القدم، وأنا أقول أن التدريب أضعه مجرد هواية فقط، ويجب ربط الرياضة بالدين والأخلاق فقط”.

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