مانع: “سنلعب من أجل التأهل وليس أمامنا أي عُذر للإخفاق”

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاماً، ياسين مانع، عزمه على تقديم مشوار مشرف في دورة “لوناف”، والتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرّح مانع، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “بالنسبة لي أتحمل مسؤولية ما أقوله، ليس أمامي أي عذر للإخفاق”.

كما أضاف: “دون فرض ضغط على لاعبينا، لدينا تعداد يملك الكفاءة، وحضّرنا كما ينبغي للعب حظوظنا كاملة”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع: “هناك بعض الظروف التي ستدخل في هذه المنافسة، لكننا عازمون على اللعب من أجل ضمان التأهل”.