مانع: مستوى دورة “فيفا” الودية أفضل من “لوناف”

تحدث الناخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع، عن مردود شبان الخضر، في دورة “فيفا” الودية التي جرت فعالياتها بأرض الوطن، من 18 لغاية 26 مارس الجاري.

والتي شاركت فيها منتخبات مصر، تونس، موريتانيا، إنتهت بتتويج المنتخب التونسي بهذه الدورة.

ونقلت الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الخميس، عبر منصة “فيسبوك” تصريحات المدرب مانع، والتي قال فيها:”مستوى هذه الدورة الودية كان مقبولا على العموم”.

وأضاف مانع:”بإمكاننا تقييم هذه الدورة الودية لـ”الفيفا” على أنها أفضل من منافسة دورة “لوناف” الماضية بتونس، من ناحية المستوى”.

وتابع المتحدث:”نشكر الإتحادية والمسؤولين على مجهوداتهم لإنجاح هذه الدورة وتنظيمها”.