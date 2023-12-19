مانع: “مواجهة منتخب فلسطين ستكون حماسية”

توقع الناخب الوطني الأولمبي، ياسين مانع، أن تكون ودية أشباله ومنتخب فلسطين، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب عنابة، حماسية.

وأوضح مدرب الخضر لأقل من 23 سنة، في ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، بأن اللقاء الودي أمام فلسطين، مهم للغاية سواء للاعبين أو الطاقم الفني.

مبرزا بأن مثل هذه المواجهات تساعد على التحضير الفني والبدني والاستعداد الجيد للمواعيد الكروية المبرمجة.

وختم مدرب المنتخب الأولمبي: “ستكون حماسية بالنظر لأهمية المنافسة القارية التي يتحضر لها الإخوان الفلسطينيون.. ولاعبونا سيستغلون الفرصة من أجل تأكيد جاهزيتهم البدنية والفنية.”