مانع: “نحن بحاجة للوقت من أجل تكوين منتخب قوي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، عن مشاركتهم الأخيرة في بطولة “لوناف”، ومردود فريقه.
وصرح مانع، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كونا منتخب في عشرة أيام، والذي واجه منتخبات تحضر من ثلاثة سنوات”.
كما أضاف: “كان هدفنا من المشاركة في الدورة الأخيرة لبطولة لوناف اكتشاف مستوى المنتخبات الأخرى التي سنواجهها مستقبلا في مباريات رسمية”.
وتابع ياسين مانع: “نحن بحاجة للوقت من أجل تكوين منتخب قوي، لذا نطلب مساعدة الجميع، والصبر علينا، كون مستوى المنتخبات الأخرى جد عالي”.
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