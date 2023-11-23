تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، عن مشاركتهم الأخيرة في بطولة “لوناف”، ومردود فريقه.

وصرح مانع، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كونا منتخب في عشرة أيام، والذي واجه منتخبات تحضر من ثلاثة سنوات”.

كما أضاف: “كان هدفنا من المشاركة في الدورة الأخيرة لبطولة لوناف اكتشاف مستوى المنتخبات الأخرى التي سنواجهها مستقبلا في مباريات رسمية”.

وتابع ياسين مانع: “نحن بحاجة للوقت من أجل تكوين منتخب قوي، لذا نطلب مساعدة الجميع، والصبر علينا، كون مستوى المنتخبات الأخرى جد عالي”.