مانع يكشف التشكيلة الأساسية لمنتخب أقل من 20 عاما في وديتهم أمام موريتانيا

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الأحد، نظيره الموريتاني، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، في مبارة ودية تحضيرية.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب ياسين مانع، ليبدأ بها مباراته أمام موريتانيا.

وستكون هذه ثاني مواجهة بين المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ونظيره الموريتاني، بعد تعادلهم يوم الأربعاء الماضي بهدفين لمثلهما، على ملعب “مصطفى تشاكر”.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب ياسين مانع، أسماء كل من: