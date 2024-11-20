مانع يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة المغرب

أعلن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ياسين مانع عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة المغرب برسم بطولة شمال إفريقيا.

وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين خاصة المنتخب الوطني الجزائري الذي يسعى للفوز لا غير، والحفاظ على أماله في التأهل إلى الكان القادم.

ويسعى مانع لقيادة لاعبيه لتحقيق الفوز الثاني في المنافسة بعد تحقيق التعادل أمام المنتخب المستضيف للدورة الكروية مصر في الجولة الأولى و الفوز أمام منتخب ليبيا في الجولة الثانية.