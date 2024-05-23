مانع يكشف تشكيلته الأساسية وديتهم أمام منتخب كوت ديفوار

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الخميس، نظريه الإيفواري، في أول مبارة ودية تحضيرية بين المنتخبين.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها الناخب الوطني ياسين مانع، هذه المواجهة الودية.

وستجرى هذه المباراة الودية التحضيرية، انطلاقا من الساعة الخامسة، في المركب الرياضي “بينجرفيل”، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سيواجه نظيره الإيفواري، في مباراة ودية ثانية، مقررة يوم الأحد 26 ماي الجاري.