مانع يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل لمنتخب أقل من 20 عاما

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل.

وحدد الناخب باسين مانع، قائمة تضم 26 لاعبا، للمشاركة في التربص المقبل، المقرر ما بين 5 و14 أكتوبر الجاري بالعاصمة.

ومن المقرر أن تخوض العناصر الوطنية، خلال هذات التربص، مبارتين وديتين، أمام موريتانيا، يومي 9 و13 أكتوبر. بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتدخل هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ضمن استعداداتهم لبطولة “لوناف” المؤهلة للطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما، المقررة بمصر.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تلقوا دعوة مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، على النحو التالي: