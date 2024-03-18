مانع يكشف قائمته المعنية بالمشاركة في دورة الفيفا الودية

أعلن الناخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، ياسين مانع، اليوم الإثنين، عن قائمته المعنية بالمشاركة في دورة فيفا الودية التي ستنطلق من 20 إلى 26 مارس الجاري بالجزائر.

وقرر الناخب الوطني مانع إستدعاء 26 لاعبا تحسبا للدخول في هذ التربص التي ستتخلله الدورة الودية بمواجهة منتخبات مصر في افتتاح الدورة يوم 20 مارس، على الساعة 22:00، بملعب “سالم مبروكي”.

بالاضافة لمواجهة منتخب تونس بتاريخ 23 مارسن بملعب عمر حمادي ببولوغين، بداية من الساعة 22.00 ، ومواجهة موريتانيا بتاريخ 26 مارس بملعب سالم مبروكي على الساعة 22.00.

وجاءت قائمة الناخب مانع على النحو التالي: