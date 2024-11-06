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الرياضة

مانع يوجه الدعوة لـ20 لاعبا للمشاركة في دور “لوناف” لأقل من 20 عاما

بقلم كريم تيغرمت
مانع يوجه الدعوة لـ20 لاعبا للمشاركة في دور “لوناف” لأقل من 20 عاما
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كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، المعنية بالمشاركة في دورة “لوناف”.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، قائمة اللاعبين الذين اختارهم الناخب ياسين مانع، والتي ضمت 20 لاعبا.

وتدشن العناصر الوطنية مشوارها في هذه الدورة بمواجهة تونس، يوم 17 نوفمبر، قبل ملاقاة المغرب يوم الـ 20 من نفس الشهر، تليها مباراة مصر يوم 23، والمواجهة الأخيرة ستكون يوم 26 ضد ليبيا.

يذكر أن هذه الطبعة من دورة “لوناف” 2024، لأقل من 20 عاما، مقررة في الفترة بين 12 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمصر.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، للمعنيين بالمشاركة في هذه الدورة، أسماء كل من:

رابط دائم : https://nhar.tv/U2z33
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