مانولوفيتش يوقع مع الطائي وإدارة السياربي خارج مجال التغطية

أعلن نادي الطائي السعودي، خطفه لمدرب شباب بلوزداد، زوران مانولوفيتش، في صفقة مميزة لأبناء المملكة والذين سبق لهم وأن ظفروا بخدمات أمير سعيود، خلال الأيام القليلة الماضية، موجهين ضربة قوية لتعداد بطل الجزائر.

ويبقى اللافت للنظر في كل ما حدث، هو الصمت الرهيب لإدارة شباب بلوزداد، بقيادة المدير الرياضي حسين ياحي، والذي لا يبدو بأنه مواكب لما يعيشه فريقه الذي سيكون على موعد مع رابطة الأبطال الإفريقية، وسيكون مجبرا على التحضير لها دون مُدرب رئيسي.

يُشار بأن حسين ياحي، وحسب العديد من المصادر، لم يكن ينوي التجديد للتقني الصربي، ولكنه لم يكلف نفسه عناء البحث عن خليفة له في الوقت المُناسب، في خيار غريب الأطوار، ويظهر وكأن مُسيري الشباب راغبون في إدخال الفريق للنفق المُظلم لا قيادته لمواصلة حصد التتويجات المحلية والتنافس على الساحة القارية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb