مانويل جوزي يُحذّر “المصريين” من قوة “الجزائريين” !

أكد “مانويل جوزي” المدرب السابق للأهلي المصري، أن المنتخب الجزائري عنيد ومن الصعب التفوق عليه وعلى المنتخب المصري تفاديه.

وقال “مانويل جوزي” في تصريح لـ “MBC مصر”: “المنتخب الجزائري يمتلك لاعبين مميزين ولما تكون النتيجة في صالحهم من الصعب التفوق عليهم”.

وأضاف: “براهيمي، محرز وفيغولي لديهم خبرة كبيرة، بالإضافة إلى بلايلي وعطال، ولحد الآن براهيمي في دكّة البدلاء، وحتى سليماني سيكون ورقة رابحة لجمال بلماضي”.

وتابع: “لديهم عنف كبير ولا يتركوا الفرصة للخصم، ولما يكونون متقدمين في النتيجة لا يتركوا الخصم يلعب كرته”.

وختم كلامه: “على المنتخب المصري أن يحسن لعبه الجماعي، فقد فاز بمهارات صلاح وتريزيغي وأتمنى أن لا يواجه نظيره الجزائري”.