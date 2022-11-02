مانويل نوير يصاب بسرطان الجلد

أعلن الحارس الدولي الألماني، ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، عن إصابته بسرطان الجلد.

وذلك في مقال نقلته صحيفة “بيلد الألمانية”، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يخضع الحارس الألماني نوير، لثلاث عمليات جراحية على مستوى الوجه.

وأضاف المصدر، أن إصابة نوير بالسرطان، تعود للعام الماضي ديسمبر 2021، ولا ثؤثر على تأدية مهامهم على أرضية الميدان.

ولم يكشف نوير عن تفاصيل مشاركته أو غيابه عن مونديال قطر 2022، والذي يتبقى له أقل من 3 أسابيع لإنطلاقه.