مانويل نويير يضع حدا لمسيرته مع المنتخب الألماني

قرر حارس المرمى مانويل نويير، وضع حد لمشواره الكروي، مع المنتخب الألماني، بعد مشوار دولي حافل بالألقاب.

ونشر نويير، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيه: “بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع “ناسيونال مانشافت””.

كما أضاف النجم الألماني: “أي شخص يعرفني، يعرف أن قرارا من هذا النوع لم يكن سهلا بالنسبة لي”.

ويأتي هذا القرار من مانويل نويير (38 عاما)، بعد خوضه 124 مباراة مع منتخب ألمانيا، ساهم خلالها في تتويج منتخب بلده بكأس العالم 2014.