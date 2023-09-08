ماني:”انهزمنا أمام الجزائر مرتين في 2019 لأنهم كانوا الأفضل”

تحدث النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، عن المواجهة المرتقبة الودية التي ستجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح ماني لموقع “𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀” أمس الخميس: “واجهنا المنتخب الجزائري مرتين عام 2019 وانهزمنا ضدهم، ونتفهم ذلك لأنهم كانوا الأفضل”.

وأضاف ماني:”لكن، منذ ذلك الوقت لاحظنا أن المنتخب السنغالي تطور، ونحضّر للمواجهة الودية وإن شاء الله لن يحدث مثلما سبق، وهذه المواجهة ليست ثأرية لأننا نطمح للفوز لأننا نلعب داخل ديارنا رغم صعوبة المهمة”.