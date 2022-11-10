ماني سيتواجد ضمن قائمة المنتخب السنغالي المشاركة بالمونديال

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن حضور اللاعب الدولي السنغالي، ساديو ماني رفقة رفد منتخبه المشارك بمونديال قطر 2022.

وصرح مسؤول من الإتحادية السنغالية، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الفرنسية:” أؤكد لكم شيئا واحدا، ساديو ماني سيكون في القائمة غدًا الجمعة”

كما أضاف المتحدث، أن الناخب السنغالي أليو سيسي، سيعلن عن قائمته المشاركة في مونديال قطر.

يجدر للإشارة، عانى ماني من إصابة خلال مباراة فريقه البايرن في البوندسليغا ضد فيردر بريمن أول أمس الثلاثاء.

كما أصدر النادي “البافاري” بيانا، كشف فيه معاناة نجمه السنغالي ساديو ماني من إصابة في أوتار الساق.