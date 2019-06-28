ماني:” واجهنا صعوبات كبيرة أمام الجزائر وفشلنا في الوصول إلى المرمى”

كشف نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني عن الصعوبات التي واجهها منتخب بلاده خلال مبارة الأمس أمام الجزائر.

وتحدث نجم ليفربول في تصريح لقناة “Ime sports” أن مباراة فريقه أمام الجزائر شهدت صعوبة بالغة وأن زملائه في المنتخب السنغالي قاموا ببذل أقصى مجهود لهم ولكن لم يكتب لهم التوفيق في إحراز الأهداف.

وحقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء أمس الخميس، على ملعب “الدفاع الجوى”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 جويلية المقبل، ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.